Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 30. yıl dönümünde Cemil Meriç'i rahmetle andı. Erdoğan, Twitter'daki hesabından, Meriç'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 30. yıl dönümünde Cemil Meriç'i rahmetle andı.



Erdoğan, Twitter'daki hesabından, Meriç'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefatının 30. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.