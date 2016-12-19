Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Ankara Büyükelçisi'ne yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, 'bu olay bir provokasyondur' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Bu akşamki görüşmede (Putin) özellikle uluslararası terörle mücadelede bundan sonraki sürece yönelik dayanışmamızın çok daha güçlü çok daha farklı olması konusunda da mutabık kaldık.



"BU OLAY BİR PROVOKASYONDUR"



Biliyoruz ki bu Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur ama bu provokasyona gelmeyecek kadar Rusya yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti yönetimi de irade sahibidir.



Rus Büyükelçiye yapılan saldırı, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere yönelik bir provokasyondur.



Olayı başından itibaren gerek şahsım, gerek İçişleri Bakanımız, gerek Sağlık Bakanımız tüm ilgili arkadaşlar yakından takip ediyoruz. Bu süreç içerisinde ülkem ve milletim adına Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'in şahsında tüm dost Rus halkına taziyelerimizi tekraren, özellikle iletmek istiyorum.



Olayın ardından Sayın Putin ile yapmış olduğumuz görüşmede, bunun bir provokasyon olduğu noktasında hemfikiriz ve burada herhangi bir ihtilaf da söz konusu değildir.



Bu saldırıyı ülkemizdeki Rusya Federasyonu Büyükelçisi nezdinde özellikle Türkiye’ye, Türk devletine ve Türk Milletine karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Ve bu, Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyondur. Bu gerçeği Rus dostlarımızın da gördüğüne eminim



Bizler bu akşam, Sayın Başkan Putin ile mutabık kaldığımız gibi bu adımları atacağız, ortak soruşturma komisyonunu kuracağız. Şu anda zaten bütün Rusya’ya ait başta büyükelçilik, başkonsolosluklar olmak üzere buralardaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır

Kaynak: AA