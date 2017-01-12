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12 Ocak 2017 20:47 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2017 20:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burnu kırılan vekile ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyat edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burnu kırılan vekile ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyat edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i evinde ziyaret etti.

Şahin'e geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşık bir saat süren ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da eşlik etti.

Etiketler: Burnu kırılan vekilMecliste kavga


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