Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölükbaşı ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı'nı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı'nı telefonla aradı.

Merhuma Allah'tan rahmet niyaz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride kalanların acılarını paylaşarak, Sema Bölükbaşı'na ve onun şahsında tüm aileye sabır ve metanet diledi.