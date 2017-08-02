Cumhurbaşkanı Erdoğan'da maçı izleyenler arasında

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Belçika'nın Club Brugge takımı ile oynadığı karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan da izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Belçika'nın Club Brugge takımı ile oynadığı karşılaşmayı izledi.



Maçın başında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile protokol tribününden takip etti.