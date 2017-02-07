Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelini'nin açıklamalarına teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Erdoğan gündeme ilişkin sorulara cevao verirken, Devlet Bahçeli'nin bugünkü tarihi konuşmasına da değindi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüphesiz ki Cumhurbaşkanı olarak ülkemi terörize etmek isteyen anlayışlarla yol yürüyenler, onlarla beraber hareket edenlerle hiçbir zaman bizim bir fikri birlikteliğimizin, düşünce birlikteliğimizin olması mümkün değil. Hatta ben bundan dolayı bugün Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmayı 'efradını cami ağyarını mani' bir konuşma olarak gördüm. Bundan dolayı da şahsım, milletim adına kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.