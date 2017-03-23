Erdoğan anket yorumu: Çok çok üzerinde olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye referanduma giderken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden yapılan yayında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.



'ÇOK ÇOK ÜSTÜNDE OLACAK'



'Anketlerle ilgili bilgi paylaşır mısınız?' sorusuna Erdoğan, ''Buralarda rakamları vermek doğru olmaz ama yoğun bir kampanya sürecinin içerisindeyiz. Gerek şahsım gerek başbakan, bakan arkadaşlar, sayın Bahçeli... Tüm imkanlarla çalışmalar devam ediyor. Yaptığımız son anketlerde gördüğümüz durum tespit, evet oylarının her geçen gün önde ve yükselerek devam ettiğidir. Bu yükselen evet oylarının çok daha yükselmesini arzuluyoruz.



Benim CHP'ye gönül vermiş olan vatandaşlarım da bence Kandil ile beraber olmayacak. Onların da biz hayır diyemeyiz diyeceklerine inanıyorum, bu yaklaşımı görüyorum. Yüzde 52'nin çok çok üzerinde bir evet bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.