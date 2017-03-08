Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Bizim için her gün Kadınlar Günü'dür. Kadınlar Günü'nde ne yazık ki bir töreni burada yapmayı planlarken Bursa'dan Ankara'ya gelmeyi planlayan otobüsün kaza yapması nedeniyle 7 hanım kardeşimiz hayatını kaybetti, 30'u aşkın hanım kardeşimiz yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.



"BİZDE MUHALEFETİN HUYU BU"



Başkanlık sistemi şu 14 yıllık geçmişimizde bize birçok gerçekleri öğretti. Nerede sıkıntı yaşıyoruz. Nerede rahat bir çalışma zemini yakalıyoruz. Bunları öğrenme fırsatı bulduk.



Bizde muhalefetin huyudur; siz beyaz diyorsanız onlar siyah diyecektir. Mevcut sistem ülkede istikrarı tehdit ediyor. Cumhurbaşkanlığında aynı ekolden gelmediğiniz zaman büyük sorunlar oluyor. Biz bu sorunu Sayın Sezer ile yaşadık.



14 sene içerisinde ekonomide diğer ülkelerde, batı ülkeleriyle çok ciddi bir yarışın içine girdik. Yaptığımız yatırımlarla dünyanın hayranlığını kazandık. Sessiz devrimi aynı ekolden gelmemiz sayesinde gerçekleştirebildik. İki şehir hastanemiz açıldı, açılışlar devam edecek.



"15 TEMMUZ GECESİ AK SÜTÜN İÇİNDEKİ İPLİĞİ AYIRIR DURUMA GELDİ BENİM MİLLETİM"



15 Temmuz aslında çok önemli birşeyi öğretti. Bu işin 40 yıllık bir mazisi var. O gece yapılan bu kalkışma hareketi karşısında bizim milletimizin duruşunda imanı, vatan sevgisini görüyorum. 15 Temmuz'da gövdesini tankların önüne koyan bir nesil var. 11'i hanım kardeşim olmak üzere 249 şehit verdik.



15 Temmuz gecesi ak sütün içindeki o ipliği ayırır duruma geldi benim milletim. Ve o kararlılık halen devam ediyor. Kandil'deki teröristler hayır diyor. Kim bunlar? PKK. Kim diyor? FETÖ'cüler. Bunlar değil miydi 15 Temmuz'da benim milletime karşı darbe girişiminde bulunanlar. Benim vatanımı parçalamak isteyenler bunlar değil miydi? Hesaplaşma günü inşallah 16 Nisan.



YENİKAPI RUHU



Yenikapı ruhu ne yazıkki süreklilik arz edemedi. AK Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye, HDP'ye, Saadet Partisi'ne, BBP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Liderlerin gerçekleştiremediği reformu hep birlikte 16 Nisan'da sandıkta gerçekleştirelim.



Benim 16 Nisan'a kadar ömrümün olduğunu bana kimse garanti edemez. Bugün 7 tane hanım kardeşimiz neşeli bir şekilde Ankara'daki Kadınlar Günü'nü anmak için geliyorlardı. Biz kendimize bir sistem yapmıyoruz. Ülkemizin geleceği için bir sistem inşa ediyoruz.



ERDOĞAN ALMANYA'YA GİDECEK Mİ?



Bizim seçim aslında Almanya'da değil burada yapılıyor. Orada yaşayan vatandaşlarımız var. Onlar yıllar yılı hep ben ne zaman bu demokratik hakkımı kullanacağım diye her gidişimizde bize bunu söylerlerdi. Birçok engellemeler oldu. Bakanlarımızı konuşturmadılar.



Ben de yurtdışındaki vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi arzu ediyorum. Şu anda arkadaşlarımız çalışmaları yürütüyorlar.



AVRUPA'DAKİ VATANDAŞLARA ÇAĞRI



Ama ben buradan onlara şimdi seslenmek istiyorum:



Hangi engeli koyarlarsa koysunlar, sizler için ilan edilen tarihler içinde sandığa giderek oylarınızı muhakkak kullanın. Kullanacağınız oylar tüm ülkelere en güzel cevap olacaktır. Sizin iradenizi kimsenin engellemeye hakkı yoktur.