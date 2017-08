Erdoğan açıkladı: AK Parti'de köklü değişim

Isparta'ta toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK parti'de köklü değişikliğin sinyalini verdi.

AK Partide köklü bir değişimin olacağını söyleyen Erdoğan, şunları ifade etti: "Şimdi bize yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde kendimizi yenilemek, tazelemek düşüyor. Bize donanımı, heyecanı, enerjisi olan yol arkadaşları lazım. Esasen AK Parti'de görev değişimi bir bayrak yarışıdır. Görevlerini yapan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunacak, vefamızı gösterecek yeni arkadaşlarımızla saflarımızı sıklaştırarak yola devam edeceğiz."



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları



Biz bu milleti seviyoruz be! Biz bu milleti Allah için seviyoruz. Günün 24 saati, 365 gün milletimize hizmet etsek usanmayız. 15 Temmuz gecesi Ispartalıların ezanlarına, ülkelerine, bayraklarına sahip çıktıkları için şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan halkoylamasında yüzde 56 oranında evet diyerek demokrasisine ve geleceğine sahip çıkan Isparta'ya teşekkür ediyorum. İnşallah 2019 seçimlerinde tam olarak uygulanacak yeni yönetim sistemimiz ülkemiz ve elbette Ispartamız için hayırlı olacaktır.



BİRAZ SONRA KONTROLE GİDECEĞİM...



Bundan 15 yıl önce Isparta'ya böyle bir şehir hastanesi yapılacak deseler inanır mıydınız? Biz söz veririz ve yaparız. Biraz sonra tekrar kontrolüne gideceğim, bakalım hastalarımız ne diyor? Toplu konutta 3 bine yakın konutu Ispartalılar'ın hizmetine açtık. Şehrimiz için Isparta-Antalya yolu büyük ölçüde tamamlandı. Kalan bölümü inşallah 2019'a kadar bitiyor. Hızlı Tren projemizin güzergahında biliyorsunuz Isparta'da var.



ELMALARINIZ ARTIK ÇÜRÜĞE GİTMEYECEK



Artık elmalarınız çürüğe gitmeyecek. Yüzlerce kardeşim benim elmasını toplayıp, oraya verecek. Eskiden bu elmalar çürüyordu. Bu iş at binenin kılıç kuşananındır. Şimdi burada kamu yatırımların açılışını yapıyoruz. 252 milyon liralık yatırımın resmi açılışını yaparak İspartamızın hizmet hanesine yeni kalemler ekliyoruz. Yurdumuz bitiyor ve hizmete açılacak. Artık üniversitelerimize gelen öğrencilerimizin yer yurt sorunu olmayacak.



PARÇALAYAMAYACAKSINIZ, MİLLETİMİZİ BÖLEMEYECEKSİNİZ



PKK, DEAŞ, FETÖ diğer terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadelemizin tamamı istiklal ve istikbal kavgasının sonuçlarıdır. Suriye ve Irak'ta sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör devletlerinin amacı da budur. Avrupa'dan maruz kaldığımız örtülü ambargoların da sebebi budur. Mert dayanır namert kaçar, meydan gümbür gümbürlenir. Şahlar şahı divan açar, divan divan gümbür gümbürlenir. Ok atılır kalasından, halk saklasın belasından, Köroğlu'nun narasından dağlar gümbür gümbürlenir. Ecdadımızdan aldığımız ilhamla biz de sesimizin yettiği en yüksek tonla, yüreğimizden gelerek diyoruz ki, başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız. Vatanımızı parçalamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız.



KAÇMAK BİZE YAKIŞMAZ



Bize meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışır mı? Bize yakışan nedir? Bize yakışan tek millet diyerek, 80 milyon bir, beraber ve kardeş olarak Türkiye olmaktır. İkincisi tek bayraktır. Biz tek bayrak diyerek şehitlerimizin, gazilerimizin aziz hatıralarına sahip çıktık. Tek vatan diyerek 780 bin kilometrekarede, vatan topraklarımızın üstünde operasyon yaptırdık mı? Ve Tendürek, Gabar, Cudi hatta Kandil'de Bestler deresinde bunları gördük mü? Gömmeye de devam edeceğiz. Milletin huzurunu kaçıranlar bedelini ödeyecek.



İDAM PARLAMENTODAN GEÇİP BANA GELİRSE BEN ONAYLARIM



Bu konu parlamentoya geldiğinde, ben parlamentodan geçeceğine inanıyorum. Ardından bana onaya gelecek. Bana geldiğinde ben bu idamı onaylarım. Şu ne der, bu ne der ben ona bakmam! Allah ne der? Ben ona bakarım. Bize yakışan tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz yok. Bu devletimize sahip çıkacağız. Öyle paralel devletmiş, yok bilmem PKK'nın bilmem nesi imiş, asla! Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvencesi altında ülkemizi büyüteceğiz.



DAHA GÜÇLÜ BİR EKONOMİYLE CEVAP VERECEĞİZ



Bize köşe sıkıştırdıkları sananları, köşeye sıkıştırmaya var mıyız Isparta? Bizi silah, teknoloji ile alt edebileceklerini sananlara daha güçlü silahlarla, daha üstün teknolojilerle cevap vermeye var mıyız? Bizi ekonomiyle tehdit edenlere cevabımızı daha güçlü ekonomi, daha çok üretim, ihracat ve istihdamla vermeye var mıyız? Bugün Isparta dünyanın dört bir yanından dinleniyor. Türkiye'den bu kararlı sesler yükseldikçe, inanın bana bu milletin önünde kimse duramaz.



KADINLARA KRİTİK ÇAĞRI



Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Biz yaradandan ötürü yaradanı seviyoruz. Bizim sevgi anlayışımız bu. Bunu böyle bildikleri için. Yıllarca ülkemizi koalisyon, zayıf yönetimlerle, bürokratik oligarşinin çarkları arasında ezerek yavaşlattılar, gerilettiler. Enerjimizi, zamanımızı, heyecanımızı çaldılar. 2019 Mart yerel seçimlerine hazır mıyız? Ardından 2019 seçimlerine var mıyız? Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Ama çok gayretli. Kapı kapı dolaşmamız lazım. Hanım kardeşlerim, unutmayın kale içeriden fetholunur. Siz bu işin anahtarı olacaksınız.



AK PARTİ'DE KÖKLÜ DEĞİŞİM



Ne zamandır bunu yapmak istiyorlardı, ama geçti. Şimdi sür eşeğini Niğde'ye. Aylar boyunca hükümet kurulamadığı için yeterli çoğunluğu sağlamak üzere karanlık ve kirli pazarlıklara gerek kalmayan bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlarıyla, Meclisiyle, yargısıyla daha güçlü bir Türkiye'nin temellerini 16 Nisan'da sizlerle birlikte attık. Şimdi bize yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde kendimizi yenilemek, tazelemek düşüyor.



ON DÖNÜM BOSTAN YAN GEL YAT OSMAN OLMADIK



Tüm alanlarda mevcudu kat be kat daha ileriye taşıyacak, yeni yatırımların hazırlıklarını süratle yapmamız gerekiyor. 2019 yılına kadar hazırlıklarımızı tamamlayacak milletimizin önüne çıkacağız. Biz asla 10 dönüm bostan yan gel yat Osman anlayışının içinde olmadık. Biz asla milletimizin bize verdiği desteği bir mahkumiyet, bir mecburiyet olarak görmedik.



SİZ ÖNCE İŞÇİLERİN HAKLARINI VERİN



Böylesine kritik günlerde sorumluluk üstlenmenin ve vebalin farkındayız. Çok çalışırak, gecemizi gündüzümüze katarak, en iyi ekipleri oluşturarak, en iyi politikalarla en iyi icraatlerle Allah'ın yardımıyla bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Varsın birileri ülkesinin değil, terör örgütlerinin safında yer alsın. Beraber sözde adalet yürüyüşü yapsınlar. Bunlara ben diyorum ki, önce siz İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçilerinizin haklarını verin. Şişli Belediyesi'ndeki taşeron işçilerin haklarını verin. Sen daha bunları halledemiyorsun kalkıp Türkiye'yi Almanya'ya şikayet ediyorsun. Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşü sağlayan kim? Bu imkanı veren kim?