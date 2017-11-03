Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15. yıl mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "AK Parti 15 yıl sonra bugün de aynı aşkla, milletimizin teveccühü ile Türkiye için çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 15. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.



Erdoğan, paylaşımında, "15 yıl önce bugün, millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. AK Parti 15 yıl sonra bugün de aynı aşkla, milletimizin teveccühü ile Türkiye için çalışmaya devam ediyor." ifadesine yer verdi.