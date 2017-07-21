Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar

FETÖ darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan "Akıncı Üssü davası"ndan da tutuklu eski Pilot Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın tahliyesine, diğerlerinin ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 13 Temmuz'da başlayan üçüncü duruşmasının sonunda Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, aldıkları ara kararı açıkladı.



Baştoğ, firari sanıklar Fetullah Gülen, Burkay Karatepe ve Özcan Karacan hakkındaki yakalama emirlerinin devamına ve infazlarının beklenmesine karar verildiğini belirtti.



Karatape ve Karacan'la ilgili kırmızı bülten sonuçlarının beklenmesinin kararlaştırıldığını anlatan Baştoğ, sanık Fetullah Gülen'in iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilen evrak sonucunun beklenmesinin de karara bağlandığını bildirdi.



Baştoğ, bir kısım sanık müdafisinin, 14 Temmuz'da müvekkillerinin duruşmaya getirilişleriyle ilgili sundukları suç duyurusu dilekçesinin, gereğinin takdiri için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin kararlaştırıldığını, mahkeme sürecinde duruşma adabına uygun olmayacak şekilde söz ve fiillerde bulunan sanıklar yönünden suç duyurusu gerekip gerekmeyeceğine ise bu husustaki kamera görüntüleri incelendikten sonra karar verileceğini kaydetti.



Sanıklardan bir kısmının istediği, emanetteki görüntü kayıtları ile 155 ve 112 hatlarına yapılan ihbarlara ilişkin ses kayıtlarının, incelenmesine olanak verilecek şekilde cezaevinde kurulu bulunan bilgisayarlara yüklenmesi için celse arası işlem yapılmasının uygun görüldüğünü vurgulayan Baştoğ, emanete kayıtlı olup, talep konusu dijital materyalin temin edilerek birer kopyasının cezaevine gönderileceğini belirtti.



Baştoğ, sanık vekillerinin esasa ilişkin beyanlarının, her koğuşta bir suret olacak şekilde çoğaltılarak sanıklara tebliğ edilmek üzere ceza infaz kurumuna gönderilmesinin de uygun görüldüğünü kaydetti.



Sanıkların tahliye talepleriyle ilgili ise Baştoğ, şu kararların alındığını açıkladı:



"Sanık Hüseyin Yılmaz'ın üzerine atılı bulunan suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, delillerin bu sanık yönünden tamamen toplanmış olması ve karartılma ihtimalinin kalmamış olması, sanığın 'Akıncı davası' olarak bilinen ve yargılaması Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada tutuklu olup kaçma ihtimalinin bulunmaması ve bu sanık yönünden bir önceki celseden bu yana dosyaya giren delillerin mahiyeti ve kapsamı göz önünde bulundurularak müsnet suçtan bihakkın tahliyesine karar verildi.



Diğer sanıkların ise üzerilerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, olay tutanakları, otopsi raporları, kriminal raporlar, yakalama ve el koyma tutanakları, görüntü kayıtları, radar kayıtları ve tüm soruşturma dosyası kapsamı ile sanık savunmaları kapsamından kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin mevcut oluşu, sanıklara atılı suçlara, ilgili yasa maddelerinde ön görülen ceza miktarlarına göre sanıkların kaçma şüphesi altında bulunmaları, bu itibarla adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacak oluşu ve tutuklamanın ölçülü bir tedbir olması göz önünde bulundurularak tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddi ile ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı."



Baştoğ, duruşmanın 10 Ağustos'ta başlayarak takip eden günlerde yapılmasına oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.