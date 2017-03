Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "rahle" gönderdi

Serdivan Fikir Sanat Akademisi Hüsn-i Hat öğrencilerinden Emekli Makine Mühendisi Mehmet Şaban Can, Sakarya'da bulunan Bilal Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmesi ricasıyla rahle hediye etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sakarya İl Temsilciliği hizmet binası açılışını yapan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'nın yanına gelen 71 yaşındaki Mehmet Şaban Can, üzerinde insan iskeletini andıran figürün bulunduğu, yaklaşık 1 metre uzunluğunda ceviz ağacından yapılma ve Allah’ın 99 ismini yazdığı rahleyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmesi için teslim etti.



Can, burada yaptığı konuşmada, geleneklerin toplumu ayakta tutan yapı taşlarından biri olduğunu ve onları yaşatmak istediğini, bu adetlerden birinin de "okuntu" olduğunu söyledi.



Memleketi Kilis’te düğün davetiyesinin yanında, kıymet verdikleri büyükler için de bir hediye hazırlandığını ve düğün sahibi tarafından bu hediyenin o kişiye iletildiğini anlatan Can, oğlunun düğün davetiyesiyle birlikte kendi hazırladığı rahleyi Erdoğan'a gönderdiğini ifade etti.



Rahle yapma merakının başladığı ilk zamanlarda işlemek için oduncudan ceviz ağacı aldığını ve bu ağacı ortadan ikiye kestiğinde daha önce görmediği bir figürle karşılaştığını belirten Şaban Can, üzerinde insan bedenini andıran figürün kendisini çok etkilediğini ve bunu oğlunun düğününde okuntu olarak büyüklerden birine vermek için hazırladığını belirtti.



Can, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a okuntu olarak bunu Sakarya'daki toplu açılış töreni programında hediye etmek istemiştim. Ancak Reis-i Cumhur'umuza yoğun programında rahatsızlık vermek istemedim. Kısmet bugüneymiş. Sizin aracılığınızla bu rahleyi ve oğlumun düğün davetiyesini Cumhurbaşkanımıza iletmek istiyorum. Bundan 10 sene önce niyetlendiğim işi inşallah bugün sizin aracılığınızla hitama erdireceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız eğer düğünümüzü teşrif ederlerse bizi bu ahir ömrümüzde bahtiyar etmiş olurlar." diye konuştu.



Bilal Erdoğan da hediyeden dolayı Şaban Can’a teşekkür etti ve rahle ile düğün davetiyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğini kaydetti.