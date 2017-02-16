Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile saat 20.27'de Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan karşıladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da Ankara'ya geldi.



Erdoğan, Körfez ülkeleri Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'da resmi ziyaretlerde bulunmuştu.