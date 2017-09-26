Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Milletvekili Yüksel'in ailesine hastanede taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel'in ailesine başsağlığı diledi.



İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Esenboğa Havalimanı'ndan Yüksel'in yaşamını yitirdiği Güven Hastanesine geçti.



Yaklaşık yarım saat süren ziyarette doktorlardan bilgi alan Erdoğan, Yüksel'in ailesine taziyelerini iletti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Yüksel'in vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.