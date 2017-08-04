Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Hamidiye Camisini ibadete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Yıldız Hamidiye Camisinin ibadete açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin ibadete açılışının ardından yaptığı konuşmada "Ecdadımız, Haçlı Seferleri'nden beri devam eden mücadelenin kahraman neferleri olma şerefine nail olmuşlardır. Bugün de ülkemize ve milletimize saldıranlar, öncelikle dikkat edin, mabetlerimizi hedef alıyorlar. Hatırlarsanız 15 Temmuz'da Ankara'da Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'ndaki mütevazı camimiz ve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Camimiz savaş uçaklarıyla bombalandı. İstanbul'da sela okunan pek çok cami darbeciler tarafından kurşunlandı. İzmir'de yine sela okunan bir camiye ve oradaki görevlimize hoyratça saldırıldı. Bütün bunlar tesadüfi değildir. Ezanları susturmadan, bayrakları indirmeden ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler, özellikle bu mekanlarımızı hedef alıyorlar." dedi.







Erdoğan, "Üzerimizdeki emanete halel getirmek şöyle dursun, işte burada olduğu gibi dinimizin alameti camilerimizi, mescitlerimizi ihya ediyoruz. İşte gerek camimiz, gerek şu gördüğünüz saat kulesi, hakikaten bir alameti farika. İnşallah Yıldız Sarayımızı yeniden ihya ediyoruz. Her yanıyla inşallah dört dörtlük hale getireceğiz. Bununla da kalmıyor, şimdi Çamlıca sırtlarında, artık silüeti tamamen ortaya çıkmış olan camimiz gibi tarihe mal olacak yeni abide eserler de inşa ediyoruz. Çamlıca tepesindeki o camimiz de inşallah Cumhuriyet tarihinin, hatta Osmanlı'ya da şöyle uzandığımızda belki de bir numara olacak. Cemaati itibarıyla, yoğunluğu itibarıyla bu denli büyük bir eseri inşallah şöyle 1-1,5 yıl içinde tamamlayacağız." diye konuştu.