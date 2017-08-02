Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleri onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri onuruna akşam yemeği verdi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yemekte, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da hazır bulundu.



Ayrıca 1 Eylül 2017 itibarıyla emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal da yemeğe katılan isimler arasında yer aldı.