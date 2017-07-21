Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi karalamaya gücünüz yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alman dostlarıma, tüm dünyaya şunu hatırlatmak istiyorum; Türkiye'yi karalamaya gücünüz yetmez. Bu tür şeylerle de bizi korkutmaya gücünüz hiç yetmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda İkitelli İstanbul Şehir Hastanesi kredi anlaşması imza töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 bin işçi ve 400 mimar, mühendisin çalışmasıyla 36 ayda tamamlanması planlanan İkitelli Şehir Hastanemiz, İstanbul'a ve ülkemize sağlık alanında yepyeni bir vizyon katacaktır. Bu anlaşmanın, birtakım çevrelerin ısrarla Türkiye'yi siyasi ve ekonomik cendereye almaya çalıştığı, bunun için yalan yanlış pek çok iddiayı öne sürdüğü bir dönemde gerçekleşmiş olmasını ayrıca anlamlı buluyorum. Bu finansman anlaşması Türkiye'nin uluslararası kredibilitesinin de yüksekliğine işaret ediyor." dedi.



"SİYASETTE TEMSİL MAKAMINDA OLANLARA YAKIŞMAZ"



"Alman Ekonomi Bakanı'nın hiçbir mesnede dayanmayan, tamamen dolaylı mesajlarla ülkemize yatırım yapan şirketleri ürkütmeyi, tedirgin etmeyi amaçlayan beyanlarını buradan şiddetle kınıyorum ve bu asla siyasete, siyasette temsil makamında olanlara yakışmaz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Ben, Milli İstihbarat Teşkilatımı, İçişleri Bakanımı aradım ve kendilerine sordum; 'şu ana kadar Alman şirketleriyle ilgili başlattığınız herhangi bir soruşturma, araştırma var mı? Dün arkadaşlarımdan aldığım cevap şudur; 'Hiçbir Alman şirketiyle ilgili başlatmış olduğumuz bir soruşturma, araştırma yoktur, hepsi yalandır."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alman dostlarıma, tüm dünyaya şunu hatırlatmak istiyorum; Türkiye'yi karalamaya gücünüz yetmez. Bu tür şeylerle de bizi korkutmaya gücünüz hiç yetmez. Biz bugüne kadar Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmalarını nasıl güvence altında çalıştırdıysak bundan sonra da aynı şekilde güvence altında çalıştırmaya devam ederiz." diye konuştu.