Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'u kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutladı.



Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.



Erdoğan, "Ülkemizin en önemli spor kulüplerinden biri olan Trabzonspor'un 50. yılını gönülden kutluyorum. Nice yıllara, nice başarılara @Trabzonspor." ifadesini kullandı.