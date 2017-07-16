Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de vatandaşlara hitap ediyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni için TBMM yerleşkesinin ön bahçesinde toplanan vatandaşlara hitap ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 1'inci yılı nedeniyle Ulus'taki Birinci Meclis binası önünden TBMM'ye kadar süren "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından anma töreni başladı. 15 Temmuz şehitleri adına Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dua okudu. Hainlerin Meclis'e attığı bombalar canlandırıldı, tüm şehitlerin fotoğrafları TBMM'ye yansıtıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum



Türk milleti 15 Temmuz'da herhangi bir topluluk değil nasıl bir millet olduğunu tüm dünyaya gösterdi.