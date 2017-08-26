Erdoğan'dan tarihi törende önemli açıklamalar

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferinin 946'ncı yıldönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



946 yıldır bu vatanı korumak için canlarını veren tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Ey Anadolu ecdadın emaneti geçmişimiz Anadolu, Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasımız Anadolu. Bugün tam 946 yıldır bizimlesin.



Türk milleti bağımsızlığından ve namusundan vazgeçmedi. Yani şu toprakları asla unutmamalıyız. Tarihi öğrenmeyenler onu tekrar yaşamak zorunda kalırlar. Maalesef Malazgirt Zaferi ülkemizde uzun yıllar ihmal edildi. Malazgirt'i devleti yönetenler unutsa da millet unutmadı. Çağrımızı yaptık ve bugün millet Malazgirt'te. Var olun Berhudar olun. Bu millet ile iftihar ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Rabbime hamd ediyorum.



Malazgirt'teki bu törenleri çok farklı hale getireceğiz. İnşallah bundan sonra devlet millet olarak 'Malazgirt Zaferi'ni önemine anlamına uygun kutlayacağız.



Kimse bu vatanı bölmeyi parçalamayı aklından geçirmesin. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Küpeli'de bütün o teröristlere buraları dar ettik mezar ettik. Burada terör bitene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İşte bugün burada bakınız Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hep birlikte bir aradayız. Mehteri ile 16 Devlet kurmuş bu millet ve onların temsilcileri ile bir aradayız.



BUNLAR BİR PİYONDUR



Ne dedi Fatih; Ya ben Bizans'ı alırım, ya Bizans beni alır. Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi gibi görüşen ama aslında bizi esir etmeye yönelik bir hamle ile karşılaştık. Bayrağımıza, ezanımıza ve geleceğimize sahip çıkarak bu işgal teşebbüsünü boşa çıkardık. Sultan Alparslan kimlerle mücadele etmişse biz de 15 Temmuz'da onlarla mücadele ettik.



Oyun aynı, hedef aynı. Sadece senaryo farklı, figüranlar farklı. PKK, YPG, PYD bir piyondur. DEAŞ, FETÖ piyondur. Hepsi de gözünü vatanımıza dikmiş olan güçlerin kullanmış oldukları araçtır. Tarih boyunca Anadolu hep 7 düvele bedel olmuş bir güçtür. Kefenleri giymeye hazır mıyız? Ecdadımızın arkasından yürümeye hazır mıyız?



TÜRKİYE AYAĞA KALKTI, BUNU BÖYLE BİLESİNİZ



Milletim meydanlara çıktı. İşgalcilerin, hainlerin karşısına dikildi. Bir söz var; Türkleri ne yerde süründüreceksin, ne de doğrulmalarına izin vereceksin. Sürünecek olurlarsa gururlarına dokunur, küllerinden yeniden doğarlar. Ayağa kalkarlarsa önlerinde duramazsın. Türkiye artık ayağa kalktı. Bunu böyle bilesiniz. Bu şahlanışı durduramazsınız.



Anadolu dediğimiz bu ulu çınar, gölgesinde yaşayan 80 milyon insanı ile, tarihi ile tüm zenginlikleri ile gürlemektedir. Yeter ki, bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım.



BERABER OLURSAK BUNUN ÖNÜNE GEÇERİZ



Bizim bir medeniyet iddiamız var. Bunu da başaracağız. Medeniyeti taş üstüne taş koyanlar kurabilir. Eğer siz kendiniz için çalışmazsanız birileri gelir sizi kendileri için çalıştırır. Artık bu millete eğilmek yok. Kararlı bir şekilde, tıpkı Sultan Alparslan'ın, Yavuz Sultan Selim'in, Gazi Mustafa Kemal'in yaptığı gibi ancak bir ve beraber olursak bu zulmün önüne geçebiliriz.



Hemen yanı başımızda, Ahlat'taki mezar taşlarında mezarlarda kimin yattığının Farsça, Arapça dile getirildiğini yazanın da Türk ya da Kürt olduğunuz görürüz.



ÜSTAD 'ENFAL' SÜRESİNİ FISILDARMIŞ



Okçuluk biti ata sporlarımızı ihya etme çabalarını destekliyorum. Peygamberimizin Fetih müjdesinin anahtarı olan bu bölge inşa edeceğimiz yeni geleceğimizin de sembolü haline gelecektir.



Okçuluk, atlı binicilik, güreş gibi ata sporlarımızı da ihya etme çabalarının öne çıktığını görüyorum. Bu gayreti ben de destekliyorum. Okçuluk Vakfımızın çabalarını yakından takip ediyorum. Osmanlı'da kemankeş, yani okçu olmak isteyen kişiye, üstadı bir sır fısıldarmış. Bu sır Enfal Suresi'nin 17. Ayeti'nin bir bölümüdür; Attığın zaman, onu sen atmadın, Allah attı.