Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Erdoğan, Bahreyn'deki temaslarını tamamlayarak Riyad'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn'deki temaslarını tamamlayarak Körfez ülkeleri ziyaretinin ikinci durağı olan Suudi Arabistan'a geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kral Selman, Askeri Hava Üssü'nde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Riyad Emiri Faysal bin Bender bin Abdülaziz, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ile büyükelçilik yetkilileri karşıladı.



Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Riyad'a geldi.



VELİAHT PRENS MUHAMMED BİN NAYİF'İ KABUL ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ​Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif'i kabul etti.



Erdoğan'ın, Prens Muhammed bin Nayif'i Kraliyet Misafirhanesi'ndeki kabulü, 25 dakika sürdü.



Kabul, basına kapalı gerçekleşti.





