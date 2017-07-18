Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nde Başbakan Yıldırım ile incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında açılışını yaptığı 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni Başbakan Binali Yıldırım ile ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Şehitler Abidesi'ni ziyareti sırasında Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki incelemelerinin ardından vatandaşların arasından yürüyerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.



Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gerçekleştirilmişti.