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30 Mayıs 2017 22:07 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2017 22:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Başkentte şehit olan Cuma Dağ'ın ailesini ziyaret ederek, iftarı birlikte açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Başkentte şehit olan Cuma Dağ'ın ailesini ziyaret ederek iftarı birlikte açtı.

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Ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da yer aldı. 

Etiketler: 15 temmuziftarfetöcuma dağberat albayrakerdoğanşehit ailesi


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