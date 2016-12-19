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19 Aralık 2016 21:45 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2016 21:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le telefonda konuştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonla arayarak saldırı hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le telefonda konuştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik silahlı saldırı hakkında bilgi verdiğini bildirdi.

Kalın yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradığını söyledi.

İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonla arayarak saldırı hakkında bilgi verdi." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA

Etiketler: İbrahim KalınErdoğanPutin


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