Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le telefonda konuştu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonla arayarak saldırı hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik silahlı saldırı hakkında bilgi verdiğini bildirdi.
Kalın yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradığını söyledi.
İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonla arayarak saldırı hakkında bilgi verdi." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA