Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'te onayımız olmadan adım atamazlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Buralarda Türkiye'nin onayı olmadan bir adım atamazlar" dedi.

PYD'nin Münbiç'te özerklik ilanı iddiasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Bunların hepsi hikaye. Kendilerine göre blöf yapıyorlar. Orada böyle böyle özerklik ilanı... Kuzey Suriye'de özerklik ilan etmişlerdi ne oldu? Buralarda Türkiye'nin onayı olmadan bir adım atamazlar. Bunların hepsi adım adım takip ediliyor. Bunlar şu anda kendilerine göre bazı şeyleri, böyle bir psikolojik ortam oluşturmak için kendilerinin de bitişleri geldiği için onlara güvenenlere de şöyle bir tatmin veya güven verebilmek için böyle bir şeyi ilan etmenin gayreti içerisine giriyorlar. Yok böyle bir şey. Biz zaten şu anda Münbiç kenarında bazı köyleri de almış vaziyetteyiz. Süreç devam ediyor." diye konuştu.