Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya'da coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta büyük coşkuyla karşılandı.

Erdoğan'ın, Başkent Novakşot'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderken güzergahı üzerinde toplanan kalabalık, iki ülke bayraklarını sallayarak Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Moritanyalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek için yol boyunca konvoyu bekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracıyla geçişi sırasında zılgıtlarla yolunu kesen halk, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan da makam aracından inip, kendisini görmek isteyen Moritanyalıları selamladı.



ERDOĞAN, MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile baş başa görüştü.

Batı Afrika turu kapsamında Cezayir'deki temaslarını tamamlayan Erdoğan, gezisinin ikinci ayağı Moritanya'da resmi görüşmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile yaklaşık 1 saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Ardından yarım saat süren heyetler arası görüşmeye katılan iki lider, anlaşmaların imza töreninde hazır bulundu.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Moritanya arasında şu anlaşmalar imzalandı:

"Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İşbirliği Anlaşması"

"Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"

"Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"

"Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"

"Hidrokarbon, Maden ve Mineraller Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

"Diasporaya Dair Konularda İkili İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

"Türkiye Maarif Vakfı ile Moritanya Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması" ile "Yüksek Öğrenim Bursları Alanında İşbirliği Protokolü"