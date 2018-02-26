Erdoğan' Macron' ile kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Kritik Görüşmede Afrin operasyonu ve bölgede yaşanan sıcak gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider, telefon görüşmesinde Suriye’de son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’in terör unsurlarından temizlenmesinin sığınmacıların Suriye’ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ Afrin’ yapılan sıcak operasyonda sivillerin zarar almaması için gereken tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Görüşmede, Suriye’de insani durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’nde oybirliği ile kabul edilen ateşkes çağrısına da değinildi.

Yaşanan bu gelişmede memnuniyet verici olduğunu bir kez daha belirten iki lider, başta Doğu Guta olmak üzere insani durumun iyileşmesi için ateşkesin bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiği söylendi.

İkili görüşmede, Suriye’de siyasi çözüm için ortak çaba harcamanın önemine işaret edildi.

Kıbrıs’a da değinilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon kaynakları konularında KKTC ve Türkiye’nin hassasiyetlerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önümüzdeki süreçte temas halinde olma kararlılıklarını tekrarladılar.

Kaynak: haber7