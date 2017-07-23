Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik Terminali'ne gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 19.30'da Kuveyt'e geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik Terminali'ne gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından karşılandı.



Karşılamada Başbakan Şeyh Cabir Mübarak Hamad el Sabah, Başbakan 1. Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Khaled Hamad el Sabah, Kuveytli yetkililer ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer de hazır bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Kuveyt'e geldi.

KUVEYT EMİRİ SABAH İLE BİR ARAYA GELDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüştü.



Dar Salwa Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.



Dar Salwa Sarayı'ndaki akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.



