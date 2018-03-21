Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye "Sizin Orada Olmaya Hakkınız Yok!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki programda konuştu."Biz PKK'nın değil inananların kutladığı nevruzu kutluyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha Yeşil Türkiye" buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 21 Mart Dünya Ormancılı, 22 Mart Dünya Su, 23 Mart Dünya Meteoroloji Gününüzü şimdiden tebrik ediyorum.

PKK'NIN NEVRUZU DEĞİL, İNANANLARIN NEVRUZU

21. Mart aynı zamanda pek çok yerde kutlanan Nevruz günüdür. Cemrelerin şubatın ikinci yarısından başlayarak birer hafta arayla havaya, suya, topağa düşmesinin ardından 21 Mart'ta Nevruzu kutluyoruz. Biz tabii PKK'nın nevruzunu değil, inananların kutladığı nevruzu kutluyoruz. Farklı anlamlar yükleyenler var, biz ne anlam yüklüyoruz ona bakalım.

ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

Çok önemli bir adım atacağız. “Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi Noel ağacı, dallarda iğreti dallar utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın”

Tohumları saçmak bizim, onu büyütmek toprağın işidir. Öyle mi? Ne kadar çok tohumu ne kadar çok fidanı toprakla buluşturur ve elbette tabiatın işini kolaylaştırmak için ona bakarsak orman varlığımız o derece hızlı artacaktır. Tabi ki burada şöyle beraber geleceğin yeşil Türkiye’sini bir konuşmak gerekirse, biliyorsunuz bakanlığımızın PTT vasıtasıyla ülkemizdeki 23 milyon haneye ulaştırdığı mektupların ilişiğinde veya içinde kara çam tohumlarından ne kadar fazlasını toprakla buluşturacağız, onun tohumunu o zarfın içerisine koyarak benim imzamla bakanlığımız bunları size gönderiyor. 23 milyon. Ve büyümesini sağladığımız takdirde inşallah bu hedefe o kadar çabuk ulaşacağız. İnşallah biraz sonra ilk mektubu posta kutusuna atarak bu projeyi başlatıyoruz.

ABD'YE KAPAK GİBİ CEVAP

Defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Münbiç'ten çıkmayacaklarmış. Sizin orada bulunmaya hakkınız yok. 11 bin kilometreden kalkıp buraya niye geliyorsun? Bu topraklar senin mi?

Kaynak: Ajanshaber