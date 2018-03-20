Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni"ninde konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

''2018 yılı sonunda doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak.''

''Ülkemizin enerji bağımlılığını azaltacak,kaynak çeşitliliğini sağlayacak birçok kritik adım atıldı.''

'' TANAP'ın bu yıl faaliyete geçmesini lanlıyoruz. Türkiye enerji talep artışında OECD ülkeleri arasında birinci.''

''Artık maskelere değil maskelerin altında gizlenen gerçek yüzlere bakıyoruz.''

''Akkuyu nükleer santralinin inşaatına bu yıl başlıyoruz.Temelini Putin ile atacağız''

''Sondaj gemimiz çok yakında Akdeniz'e doğru yola çıkıyor. Kuzey Kıbrıs'taki Türkler'in hakkını kimse ihlal edemez.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs açıklarında Türkiye'ye rağmen yürütülmeye çalışılan sondaj faaliyetleri konusundaki net tavrımız umarım birilerine ders olmuştur. Özellikle münhasır ekonomik bölgelerde uluslararası hukuk neye amirse herkes bunu görecek ve buna katlanacak."

''Rusya ile Türk AKIMI'nda birlikte hareket ediyoruz. Birlikte kazanacağız.''

Kaynak: AjansHaber