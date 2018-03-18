Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan: Çok önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı'nda bu sabah itibarıyla 3603 terörist etkisiz hale getirildi dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin şehir merkezi tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz.

Elbette Çanakkale'deki mücadelenin büyüklüğüyle sınır ötesi operasyonlarımızın çapı karşılaştırılamaz ama amaç aynı amaçtır, ruh aynı ruhtur, iman aynı imandır." dedi.

Afrin ile ilgili olarak Erdoğan, "O tünellerden çıkan silahları gördünüz değil mi? Noldu? İşe yaradı mı? Aynen 15 Temmuz gibi.

15 Temmuz'da işe yaradı mı? 251 şehit verdik ve 2193 gazimiz oldu ama devletimizi bu namussuzlara kaptırmadık. Şimdi de aynı şekilde 911 kilometre sınırımız olan Suriye'de terör örgütüne asla kaptırmadık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda bu sabah itibarıyla 3603 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Çanakkale'de gerçekleşen istiklal mücadelesi eşsiz bir destandır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir asır önce Çanakkale'de gerçekleşen istiklal mücadelesi eşsiz bir destandır. Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin, asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği bir topraktır.

Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'mıza verdiği cesaretle Osmanlı'nın içinden yeni bir filizin boy vermesine, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna vesile olmuştur.

Dikkat edin, cumhuriyet ilk bir devlet değildir, bizim Selçuklu'muz vardır, bizim Osmanlı'mız vardır ve ardından cumhuriyetimiz vardır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

Her fırsatta, gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Çanakkale'ye bizzat gelmesini, bu mübarek mekanları ziyaret etmesini istiyorum. Çanakkale başka... Çanakkale bizim ilham kaynağımız, Çanakkale bizim istikamet kaynağımız.

Çanakkale Köprüsü 18 ay erken bitirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün 18 ay erken bitirilerek 18 Mart 2022'de açılacağını bildirdi.