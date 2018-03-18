Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Afrin Saat 8.30 itibari ile tamamen ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin şehir merkezinin 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı törenlerinde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Afrin şehir merkezinin 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Afrin şehir merkezinde artık terör örgütünün paçavralarının değil, huzurun ve güvenin sembollerinin dalgalandığını kaydeden Erdoğan, "Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türk milleti olarak dün Çanakkale'de hangi heyecan azim ve inançla mücadele etmişsek, bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı şekilde bir mücadeleyi yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Teröristlerin izlerini silerken aynı zamanda alt yapısından üst yapısına bölgeyi yaşanabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Halen ülkemizde veya diğer yerlerde yaşayan bölge halkının en kısa sürede yurtlarına, evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız."

Terör koridoru zinciri şimdilik 4 noktadan kırıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 15 Temmuz'da yüreğinde imanın da cesaretin de sapasağlam ayakta olduğunu cümle aleme göstermiştir.

Baktılar ki içeriden olmuyor, bu defa sınırlarımız dışından ülkemizi kuşatmaya kalktılar. Suriye sınırımız boyunca, 911 kilometre, bu girişimi de önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı Harekatları ile yerle bir ettik, ediyoruz.

Hamdolsun terör koridoru zinciri şimdilik 4 noktadan kırıldı. Zincirin kalan halkalarını de en kısa sürede tane tane kıracak ve bu oyunu tamamen bozacağız." dedi.

Görkemli zırhlılarıyla dünyanın dört bir yanından toplayıp getirdikleri askerleriyle erken zafer kutlayanları Çanakkale'de nasıl hüsrana uğrattıysak, sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturduklarını sananları da öyle şaşkına çevirdik." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

Dağ, tepe demeden her köşesi beton tünellerle, duvarlarla, iyi gizlenmiş nice tuzaklarla donattıkları Afrin'i işte bugün, 58. gününe giren operasyonumuzla tamamen ele geçirdik. Şimdi bayrağımız orada dalgalanıyor. Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı orada dalgalanıyor.

Biz sadece terör gruplarının yok edilmesine ve barışa gittik"

Afrin ile ilgili olarak Erdoğan, "Tek bir sivilin burnunun kanamasına yol açacak en küçük bir adımımız olmamıştır. Çünkü biz işgale gitmedik. Biz sadece terör gruplarının yok edilmesine ve barışa gittik." dedi.

Çanakkale Zaferi ile ilgili de Erdoğan, şunları kaydetti:

Açık konuşmak gerekirse bu büyük savaşın, zaferin, birkaç şiir, birkaç roman, birkaç belgesel dışında hala hakkıyla anlatılamadığını düşünüyorum.

Biz maalesef tarih yapmakta çok mahir ama yazmakta aynı derecede başarılı olmayan bir milletiz. Gerçi Çanakkale anlatılamayacak ancak yaşanabilecek bir savaştı.

Buna rağmen Çanakkale'yi yeni nesillere mümkün olan en ideal şekilde aktarmak için daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum.