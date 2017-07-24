Erdoğan açıkladı! Mehmet Görmez bırakmak istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in görevden alındığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Körfez turunun ardından Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevden alındığıyla ilgili iddialar hakkında ilk kez konuştu.



HENÜZ BÖYLE BİR ŞEY YOK AMA SAYIN BAŞKAN'IN BİR TALEBİ OLDU



Erdoğan konuyla ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:



Şu anda henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil fakat geleceğe yönelik Sayın Başkanın bu noktada farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, talebi söz konusu.



Bu da tabii Sayın Başbakan ile görüşmek, değerlendirmek suretiyle verilecek bir karardır ama henüz Sayın Başkan görevinin başındadır. Ne görevden alma ne istifa, böyle bir şey söz konusu değildir.