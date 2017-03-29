Huzurumuza kim musallat olursa bedelini ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programında konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede huzurumuza kim musallat olursa bedelini ödeyecek, hiç bunun lamı cimi yok." dedi.



'ŞU ANDA TERÖRÜN BELİNİ KIRIYORUZ, İNLERİNE GİRDİK'



Erdoğan, "Terörle mücadelede daha güzel bir Türkiye olacak. Şu anda terörün belini kırıyoruz, inlerine girdik. Tendürek Dağları'nda, Cudi'de, Gabar'da, Besler Deresi'nde şu anda inlerine girdik. Sadece içeride değil, Suriye'de de Cerablus, Rai, Dabık, Bab, bütün buralarda DEAŞ'ı, PYD'yi temizleyerek yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.



'KİŞİ SEVDİKLERİYLE BERABERDİR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda 'hayır' diyene bakıyorum, kim hayır diyor? İmralı'daki terör örgütünün başı diyor. Kim diyor? Kandil'de şu anda terörist başları diyor. Ama şu anda anamuhalefetin başı onlarla beraber hareket ediyor. Bunu anlamak mümkün değil. Güzel bir sözümüz var bizim biliyorsunuz, kişi sevdikleriyle beraberdir." dedi.