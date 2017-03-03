Türkiye'ye ayar vermeye kalkanlara net mesaj! sizi tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeşilay Zümrüdüanka Ödülleri" töreninde konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



SAVAŞLAR SADECE CEPHEDE OLMAZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Savaşlar sadece cephede olmaz, asıl savaş manevi ve toplumsal alanda verilendir. Zira milleti çözen, devleti çökerten asıl saha burasıdır. Maneviyat alanıdır, medeniyet alanıdır, kültür alanıdır."



ELLERİNDEKİ TÜM ARAÇLARI KULLANIYORLAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece kendi çıkarını düşünen, sürekli haz peşinde koşan hedonist bir nesil için ellerindeki tüm araçları kullanıyorlar. Bu sorunun sadece ülkemize münhasır bir mesele olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Küresel düzeyde uyuşturucu kültürü özendirilerek, farklı düzenlemelerle meşrulaştırılarak, toplumu ayakta tutan sütunlar dinamitleniyor.



Türkiye mevcudiyetini hala koruyan güçlü aile yapısı, sosyal ve kültürel bağları sayesinde hamdolsun bu dalganın etkisini nispeten azaltabiliyor ancak bu sorunun bizim için de giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğinin farkındayız. Bununla birlikte mücadeleyi, kendimizle birlikte tüm kardeşlerimiz, tüm insanlık için yürütmemiz gerektiğine inanıyorum."



ATTIKLARI ÇAMURLAR KENDİ PAÇALARINA SURATLARINA YAPIŞMIŞTIR



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki haziran ayında, alkol düzenlemesi yürürlüğe gireli dört yıl olacak. Bu dört yılda hangi vatandaşımız bu düzenleme dolayısıyla sıkıntı yaşadı? Kimin hayat tarzına müdahale edildi? Muhalefetin iddialarının hangisi doğru çıktı? Elbette hiçbiri. Söylediklerinin bir tanesi dahi gerçekleşmedi. Esasen bunlar 'çamur at tutmasa da izi kalır' mantığıyla hareket ediyorlar. Ama şundan emin olun, attıkları çamurların hepsi de kendi paçalarına, kendi suratlarına yapışmıştır."



YALANLARLA İFTİRALARLA ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDILAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 yılda birçok düzenlemeyi hayata geçirdik ancak bu sürecin hiç de kolay olmadığını, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Sigarayla, alkolle, uyuşturucuyla mücadele gibi vatandaşın sağlığını bire bir ilgilendiren meselelerde dahi çok büyük engellerle karşılaştık. Başta muhalefet partileri olmak üzere Türkiye'deki belli kesimler, sürekli sorunu başka taraflara çekmeye gayret ettiler. Alkol düzenlemesi gibi son derece masum, son derece basit bir meselede iftiralarla yalanlarla ortalığı ayağa kaldırdılar. Hiç ilgisi olmadığı halde konuyu hayat tarzı tartışmalarına çekerek, kendilerince yeni cepheler açmak istediler."

ERDOĞAN: SİZİ TANIMIYORUZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık o eski Türkiye yok. Ayaklarının üzerinde dimdik duran bir Türkiye var. Çıkıyorlar bir kampanya... Neymiş 'kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu düşürmüş.' Ne yaparsanız yapın, avucunuzu yalarsınız sizi tanımıyoruz"