Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama, telefon görüşmesinde, başta Halep'teki insanlık dramını sona erdirmeye yönelik çabalar olmak üzere, Suriye ve Irak'taki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.



Bölgesel gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusunun ele alındığı görüşmede iki lider, başta Halep'teki insanlık dramını sona erdirmeye yönelik çabalar olmak üzere, Suriye ve Irak'taki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu. Erdoğan ve Obama, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi gerektiğini vurguladı.



ABD Başkanı Obama, Türkiye'nin Halep'te kısmi ateşkesin sağlanarak muhaliflerin ve sivillerin uluslararası insani yardım kuruluşlarının gözetiminde, güvenli biçimde şehirden tahliyesine yönelik çabalarını takdirle karşıladığını belirtti.



Erdoğan ve Obama, çatışmaların ülke genelinde durdurulması ve soruna bir siyasi çözüm bulunması gerektiğine işaret etti. Koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye'de DEAŞ'a karşı yürüttükleri mücadelede kaydedilen gelişmeleri ele alan iki lider, Türkiye ile ABD'nin sürekli yakın işbirliği halinde çalışmaya devam etmelerinin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

OBAMA'DAN TAZİYE



Türkiye ve ABD arasında son 8 yıllık süreçte ilişkilerdeki samimiyet ve verimliliğe işaret eden Erdoğan ve Obama, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelecekte de güçlenmeye devam edeceğine inandıklarını söyledi.



ABD Başkanı Obama, görüşme vesilesiyle, PKK'nın İstanbul'daki terör saldırısında hayatlarını kaybeden polisler ve siviller, ayrıca Suriye'de DEAŞ ile mücadele esnasında şehit düşen askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şahsında Türk halkına taziyelerini de iletti.

Kaynak: AA