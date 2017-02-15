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15 Şubat 2017 14:56 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2017 15:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Katar Emirlik Divanı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde önce iki ülke milli marşları dinlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al-Sani'nin, tören kıtasını denetlemelerinin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

Etiketler: erdoğankatarresmi törenŞeyh Temim bin Hamad Al-Sani


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