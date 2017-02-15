Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani tarafından resmi törenle karşılandı.



Katar Emirlik Divanı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde önce iki ülke milli marşları dinlendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al-Sani'nin, tören kıtasını denetlemelerinin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.