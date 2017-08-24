Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Savunma Bakanı Attiyah'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Al Attiyah'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Al Attiyah'ı kabul etti.



AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 1,5 saat sürdü.



Kabulde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.