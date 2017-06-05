Bakanlar Kurulu sonrası Katar açıklaması

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz hakkında, "Sayın Cumhurbaşkanımız çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla, bunların bir kısmı İslam ülkeleridir, bir kısmı Batı ülkeleridir, ikili telefon görüşmeleri yaparak sorunun çözülmesi için aktif bir şekilde sürecin içine dahil olmuştur." dedi.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

"İNCİRLİK ÜSSÜ'NDEN ÇEKİLMEK ALMANYA'NIN TEK TARAFLI KARARIDIR"



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Almanya'nın İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiası hakkında, "İncirlik bir Türk üssü, altını bir kere daha çizmek isterim. İncirlik'in yönetimi tamamen Türkiye'nin kontrolündedir. Dolayısıyla burada biz şimdilik, ortadaki bu meseleler dururken bir Alman heyetinin İncirlik Üssü'ne gelmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu tabii kendi kararlarıdır, bundan sonra İncirlik Üssü'nden çekilip çekilmeme kararı tamamıyla Almanya'nın tek taraflı olarak alacağı bir karardır. O karara bizim söyleyecek bir şeyimiz yok." dedi.



"KONUŞMAYA GEREK YOK"



Kurtulmuş, kabine revizyonu konusunda, "Her hükümetin bir hedefi var, gitmek istediği bir istikamet var, hükümet programı var. Bu hükümet programı çerçevesinde, şöyle değil de böyle olsun diye karar verilirse bu yapılır. Bunun üzerine konuşmaya hakikaten gerek yok, Türkiye'nin gündemini de meşgul etmemize gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.



"KATAR İLE BAZI ARAP ÜLKELERİ ARASINDAKİ KRİZİN BÜYÜMEDEN ÇÖZÜLMESİ GEREKİR"



Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz hakkında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Önemli bir kriz gibi görünüyor. Bunun daha fazla büyümeden çözülmesi gerekir. Bölgede, Ortadoğu'da daha fazla gerginliklerin oluşmaması gerekiyor. Türkiye olarak bu sorunun çözülmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz. Asıl olan diplomasi kanallarının açık tutulmasıdır. Bu konuda da Katar ile irtibatlı olarak diplomasi kanallarının açık tutulmasına gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece dahil olduğunu belirten Kurtulmuş şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımız, İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanı sıfatıyla da, bugün de başlamıştır, çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla, bunların bir kısmı İslam ülkeleridir, bir kısmı Batı ülkeleridir, ikili telefon görüşmeleri yaparak sorunun çözülmesi için aktif bir şekilde sürecin içine dahil olmuştur."