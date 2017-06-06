Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar konusundaki gelişmelere ilişkin Fransa, Endonezya, Bahreyn, Ürdün, Lübnan ve Malezya liderleri ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap Yarımadası'nda Katar konusunda yaşanan gerilime çözüm bulma amacıyla dün başlattığı telefon diplomasisini bugün de sürdürdü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Malezya Başbakanı Necip Tun Abdürrezzak ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.



Görüşmelerde, bölgedeki meselelerin diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini hatırlatan Erdoğan, gerilimin düşürülmesi için Türkiye olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de bu meseleyle ilgili olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud ile görüşmüştü.