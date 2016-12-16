Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve Rusya’nın, Suriye’de çatışan tarafların kabul etmesi durumunda Astana’da yeni bir zeminde görüşmelere devam edilmesi üzerinde anlaştıklarını bildirdi.

Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye ile ilgili soruları cevaplandırdı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesiyle ilgili Putin, “Geçen gün telefon konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çatışan taraflara barış görüşmelerinin Kazakistan’ın başkenti Astana’da yeni bir zeminde devam etmesini önerme hususunda anlaştık. Biz kendi tarafımızdan Suriye yönetimine, Türkiye Cumhurbaşkanı ise silahlı muhalefet temsilcilerine öneride bulunacak. Çatışmanın taraflarının kabul etmesi durumunda Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’e bu süreci desteklemesi için ricada bulunacağız.” şeklinde konuştu.



Bu yeni zeminin Cenevre görüşmelerine rekabet edecek bir platform değil, Cenevre görüşmelerini tamamlayacak bir platform olacağına dikkat çeken Putin, her durumda siyasi çözüm aramanın doğru olacağını belirtti.



SİVİLLERİN HAYATINI KORUMAK İÇİN TÜRKİYE'NİN YARDIMI



Sivillerin hayatını korumak için silahlı grupların Halep’ten çıkarılması hususunda Ankara ile daha önce anlaştıklarını hatırlatan Putin, “(Suriye’de) ne olduğuna bakılırsa, özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı ile St. Petersburg ziyareti esnasında anlaşmaya vardığımız şeyler gerçekleşmektedir. Biz her şeyden önce sivillerin hayatını korumak için silahlarını bırakmaya hazır olan bu grupların tahliyesine Türkiye’nin yardımcı olması hususunda anlaşmıştık.” diye konuştu.



Putin, Halep’in kurtarılmasından sonra durumun normalleşmesi için bir sonraki aşamanın ise ateşkesin sağlanması olduğunu vurguladı.



Ayrıca Putin, Palmira’nın düşmesini ise uluslararası koalisyonun ve Suriye ordusunun koordinasyonsuzluğunun sonucu olarak niteledi.



HENÜZ NET BİR TARİH YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen çarşamba gerçekleşen telefon görüşmesinde, Suriye'deki barış görüşmelerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da sürdürülmesine ilişkin önerinin gündeme geldiği ancak tarih konuşulmadığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki lider arasındaki son telefon görüşmesinde, Astana'da Suriye'deki barışa ilişkin görüşmelerin sürdürülmesinin bir öneri olarak gündeme geldiğini ancak tarihin belirlenmediğini belirtti.

Suriye'deki barış görüşmelerinin Astana'da yapılması konusunda "Erdoğan ve Putin'in anlaştıklarına" dair haberler yayımlanmıştı.

Kaynak: AA