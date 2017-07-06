Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi öncesinde bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için akşam saatlerinde geleceği Hamburg'da, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in, Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleştireceği görüşme, basına kapalı olacak.



Görüşme, TSİ'ye göre 21.30 ile 22.15 saatleri arasında gerçekleşecek.