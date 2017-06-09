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09 Haziran 2017 17:11 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2017 17:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırka-i Saadet'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet'i ziyaret ederek, Destimal Programı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırka-i Saadet'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırka-i Saadet'i ziyaret ederek, Destimal Programı'na katıldı.

Erdoğan, cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşların yoğun sevgi gösterisi eşliğinde Topkapı Sarayı'na geçti.

Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destimal Programı'na katıldı.

Ziyaret ve program basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler: Hırka-i Saadet ziyaretikutsal emanetler


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