Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırka-i Saadet'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet'i ziyaret ederek, Destimal Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırka-i Saadet'i ziyaret ederek, Destimal Programı'na katıldı.
Erdoğan, cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşların yoğun sevgi gösterisi eşliğinde Topkapı Sarayı'na geçti.
Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destimal Programı'na katıldı.
Ziyaret ve program basına kapalı gerçekleşti.