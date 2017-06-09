Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırka-i Saadet'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet'i ziyaret ederek, Destimal Programı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırka-i Saadet'i ziyaret ederek, Destimal Programı'na katıldı.



Erdoğan, cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşların yoğun sevgi gösterisi eşliğinde Topkapı Sarayı'na geçti.



Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destimal Programı'na katıldı.



Ziyaret ve program basına kapalı gerçekleşti.