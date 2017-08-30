Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krizle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krizle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, Myanmar'daki krizin daha fazla derinleşmeden durdurulması için BM'nin acil müdahalesinin ve uluslararası toplumun harekete geçmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.



Tüm mekanizmaları kullanarak Myanmar hükümeti üzerinde baskı kurmak gerektiğine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım konusunda elinden geleni yaptığını ve daha fazla yardım ulaştırmaya da hazır olduğunu belirtti.