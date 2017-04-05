Cumhurbaşkanı Erdoğan 'facetime' üzerinden gençlere seslendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak'ın, Haliç Kongre Merkezi'nde katıldığı "Genç Kürsü" programında, ısrar üzerine aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "facetime" üzerinden gençlere hitap etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Haliç Kongre Merkezi'nde, Hürriyet ve Adalet Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Genç Kürsü" programına katıldı.



Program sırasında, Albayrak, gençlerin yoğun ısrarı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "facetime" programı üzerinden görüntülü aradı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ASIM'IN NESLİ BOŞ BİR NESİL DEĞİLDİR



Salondakilere seslenen ve konuşması sürekli tezahüratlarla kesilen Erdoğan, gençlerle en azından telefonla görüşme fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.



16 Nisan'ın asıl galibinin gençler olacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Tarih boyunca bizim gençliğimizi devamlı ötelemiş ve dışlamış olanlara karşı inanıyorum ki 16 Nisan, çok ciddi bir çıkış olacaktır. Yine inanıyorum ki 18-19-20-21 yaş grubu binlerce gencimiz var. Şu kalan 11 günlük süre içinde telefon diplomasisiyle bütün eş dost ahbapla görüşmek suretiyle özellikle gençliğimizin yönlendirilmesinde... Üzerinizdeki görevin ne kadar büyük olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Asım'ın nesli boş bir nesil değildir. Çünkü sizler parlamentoda gençler tarafından neler yapılabileceğini ortaya koyacaksınız."