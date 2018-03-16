Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da şehit Muhammed Kır'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi için geldiği Erzurum'da, Afrin operasyonunun 54. gününde şehit düşen Muhammed Kır'ın cenaze törenine katıldı.

Piyade Teğmen Muhammet Kır, Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düşmüştü.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİDE VEDA KONUŞMASI

Cenaze namazı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili Muhammedimize öncelikle bu şehadet makamında inşallah başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum. Onlar sevgili Peygamberimize ve Peygamberlere en yakın makamda olacaklar. Peygamber Efendimize uğurluyoruz. İnşallah komşu olacaklar. Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi dinimiz için özellikle vatan millet ezanımız için verdiler veriyorlar. Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin şehidi Muhammed Kır için yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"İNŞALLAH BU MÜJDE BİZE YAKLAŞIYOR"

Osmanlı Mehmetçik için Muhammed'i kullanmadı. Mehmet hatta Mehemmed demiş. İslam dünyasında böyle askerler yok. Rabbim rahmetiyle tecelli etsin ve Rabbim bizlere de bu makamı lütfetsin diyorum. Şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında, 'Rabbim bizlere fethini yakın kılsın' diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Afrin şehidi Muhammed Kır'ı onbinlerce Erzurumlu son yolculuğuna tekbirlerle uğurladı.

Kaynak: Sabah