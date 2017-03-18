Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya tarih dersi verdi! ilk adım atıldı

Çanakkale zaferinin 102. yıl dönümü anma programı, 18 Mart Stadyumunda, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi değiştiren zaferin anma töreninde yaptığı konuşmada dünyaya çok önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korkaklar zafer anıtı dikemez" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi zaferin anma törenindeki konuşmasının ardından Lapseki'ye 1915 Çanakkale Köprüsü temel atma töreninin yapıldığı alana canlı bağlanarak, 138 yıllık hayal olan tarihi projenin temel atma butonuna basıldı.



"KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ"



Tarihi değştiren zaferin anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milleti, vatanı bayrağı ezanı istikbali ve istiklali szö konusu olduğunda gözü hçbir şey görmez. 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikilen bu milletin önünde kim durabilir. Hep ne diyoruz; korkaklar zafer anıtı dikemez" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim amacımız, tarihin akışını değiştiren ecdadımıza layık olabilmektir. Ülkemizde bir kesim her zaman olmuştur. Bunlar bir asır öncede kahraman askerlerimiz düşmana dünyayı dar ederken birileri bu savaşa ne gerek var diyordu. Fırsat bulsalar ülkenin anahttarını düşmana kendi elleri ile teslim ederlerdi." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİZİM İLK DEĞİL SON DEVLETİMİZDİR"



Türkiye Cumhuriyeti bizim ilk değil son devletimizdir. Dolayısıyla Osmanlı da, Selçuklu da bizimdir. Devleti yaşatmanın yolu insanı yaşatmaktan insanı yaşatmanın yolu da kendisini güven içinde hissetmesinden geçiyor. Bakınız sadece 1991 yılından bu yana kesintisi bir istikrar dönemi yaşasaydık, şu anki durumumuzun iki kat üstünde olacaktır. Eğer şu andaki istikrar ve güveni yakalasaydık kişi başı gelir 22 bin dolar olacaktı. 2007 yılını hatırlayın Türkiye büyürken birden karşımıza engel çıkardılar. Bize cumhurbaşkanı seçtirmek istemediler. 367 bahanesiyle meclisi kilitlediler. Bizde çözümü millete gitmekte bulduk. O dönemde başında olduğum partiye kapatma davası açtılar. Küçük çaplı anayasa değişiklikleri ile işler bir yere kadar yürüdü. 2013 yılından bu yana yaşananlar köklü bir değişikliğin gerektiğini gösteriyordu. 17-25 saldırısını milletimizin desteğiyle bertaraf ettik. Bu kez terör örgütlerini devreye soktular. Vatandaşlarımın yaşam hürriyetlerini ellerinden aldılar. Güvenlik güçlerimiz o teröristleri o çukurlara gömdü.