Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli temasları kapsamında Vali Hasan Karahan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli temasları kapsamında Vali Hasan Karahan'ı ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde Vali Hasan Karahan tarafından karşılandı.



Erdoğan da Valili'ğe girişi sırasında kendisini karşılayan polis tören mangasını selamladı.



Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren ziyarette, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da hazır bulundu.



Erdoğan, Valilik'ten ayrılışında, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.