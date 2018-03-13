Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok sert eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili çıkan asılsız haberlere tepki göstererek, "Biz sivil insanları hiçbir zaman hedef almadık. Sivilleri de hedef alsaydık, Afrin çoktan düşmüştü beyler.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İyilik Ödülleri Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de sivillerin öldürüldüğü yalanına sert cevap vererek, "Siz bombalarla Doğu Guta'da binlerce, çocuk, yaşlı, kadın, bu insanları öldürürken, Suriye'de bir milyona yaklaşan insanı öldürürken, biz sadece mazlum olanlara yardım elini uzatıyoruz, aramızdaki fark bu. Sivil insanlar ölüyor diyorlar bilerek konuşun.

Biz sivil insanları hiçbir zaman hedef almadık. Sivilleri de hedef alsaydık, Afrin çoktan düşmüştü beyler. O kadar hassas gidiyoruz ki, aman siviller vurulmasın.

Ama bunlar, sivildi, sivil değildi, hiç fark etmez, bombaları yağdırıyor. Bizi onlardan ayıran bu. Biz bu hassasiyeti aynen gözeterek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Gönüllerimizi buluşturan Türkiye Diyanet Vakfımıza ve Diyanet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üstüne olsun.

Bütün misafirlerimize hoşgeldiniz diyorum. Sizleri bu gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Az önce hep beraber izlediğimiz hayat hikayeleri, insan olarak bizi diğer varlıklardan ayıran temel hasletlerin halen diri olduğunu gösteriyor.

Bu seneki ödüller layık görülen, çevresinde hayat tamircisi olarak bilinen engelli hayvanlara bugüne kadar tam 200 protez yapan Mardin Derikli Hasan Kızıl kardeşim, eğitim, tarım ve çevre alanındaki özgür çalışmaları ile Türk milletinin hayırseverliğini Afrika'nın çorak topraklarına taşıyan Sevde Sevan Usak hanımedefendiyi, komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisini rehber edinen doktor Mahmut Karaman Beyefendiyi, yetim ve öksüzlere sahip çıkan, Amerika'da onlarca çocuğa sıcak bir yuva sunan yetimlerin babası Libyalı Muhammed kardeşimi, Levent Uçkan hocamızı, velhasıl, bu yıl iyilik ödüllerini tevci ettiğimiz tüm kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum.

AFRİN'DE 3400 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK

Vefa ödülünün milletimizin gözbebeği, istikbalimizin ve istiklalimizin teminatı kahraman Mehmetçiklerimize takdim edilmesinden de büyük bir memnuniyet duydum.

TSK gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla vatanımızın güvenliğini temin ediyor. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, tuzaklarla çocukları katleden terör örgütünün makyajı tel tel dökülüyor.

Şu an itibarıyla 3400 teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin'e girdik, giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı. Biz Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz.

SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN ADIMLAR ATACAĞIZ

Adalet ve merhametten taviz vermeden, kara propagandaya aldırmadan, Afrin'i, Münbiç'i ve Suriye'nin kuzeyini bu katil sürülerinden temizleyeceğiz.

Hem bölgedeki, Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtaracak hem de Suriye'nin yeniden inşasına yönelik adımlar atacağız.

Türkiye Diyanet Vakfı gerek yurt içindeki, gerekse yurt dışındaki başarıları ile göğsümüzü kabartan hizmetlere imza attı. Dualarla, sadece Hakk'a ve halka dayanan bu müessesemiz, dünyanın 140 ülkesinde bir abideye dönüştü.

Küçük adım şimdi binlerce öğrenciye sahip çıkan, her yıl milyonlarca insana dokunan devasa bir hayır harekatının ve hareketinin adı oldu.

SİVİLLERİ HEDEF ALSAYDIK AFRİN ÇOKTAN DÜŞMÜŞTÜ

Dünyaya sesleniyorum, siz ne yapıyorsunuz? Siz bombalarla Doğu Guta'da binlerce, çocuk, yaşlı, kadın, bu insanları öldürürken, Suriye'de bir milyona yaklaşan insanı öldürürken, biz sadece mazlum olanlara yardım elini uzatıyoruz, aramızdaki fark bu. Sivil insanlar ölüyor diyorlar bilerek konuşun.

Biz sivil insanları hiçbir zaman hedef almadık. Sivilleri de hedef alsaydık, Afrin çoktan düşmüştü beyler. O kadar hassas gidiyoruz ki, aman siviller vurulmasın.

Ama bunlar, sivildi, sivil değildi, hiç fark etmez, bombaları yağdırıyor. Bizi onlardan ayıran bu. Biz bu hassasiyeti aynen gözeterek yolumuza devam edeceğiz.

BAZI UKALALAR

Birilerinin son zamanlarda söyledikleri birçok şeyler var. Onların hepsi Diyanet camiasının inşallah ilgi alanındadır. Bizim derdimiz 'Doğrudan doğruya Kuran'dan alarak ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı.' Bizim için başka kapı yok.

Tek kapı orası diğerleri boş. Bazı ukalalar bu hadisler üzerinde yok şöyleydi böyleydi gibi laflar konuşuyorlar. Bu Hadis-i Şerif'ler Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyuyorsa bu hadisler sahihtir.

BİZ VAZİFEMİZİ YAPTIK NE OLDU DİYEMEZLER

Tüm Diyanet camiamızın Türkiye'nin dört bir yanındaki mensuplarıyla alanı hiçbir zaman boş bırakmayacaklar. Biz vazifemizi yaptık ne oldu diyemezler.

Bunun çözüme uğraması için bu vazifenin yapılması lazım ki gelip birileri oraları işgal etmesin. İnternetin sosyal medyanın hayatımızın her anına girdiği bir dönemde menfi haber yorum ve ifadeler çok daha hızlı yayılıyor. İlgili ilgisiz birçok kişi bunları maksatı aşacak şekilde Müslümanları karalamak için kullanabiliyor.