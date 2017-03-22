Erdoğan, Nasrullah Kadı Camisi'nin restorasyon çalışmalarını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Nasrullah Kadı Camisi'nin tamamlanan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Nasrullah Kadı Camisi'nin tamamlanan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere geldiği Kastamonu'da yaptığı belediye ziyareti sonrasında Nasrullah Kadı Camisi'ne geçti.



Burada yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, camide Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a camiyi ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan da eşlik etti.